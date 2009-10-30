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Последнее препятствие на пути объединения Европы устранено

30 октября 2009 09:43
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Лидеры Евросоюза договорились пойти на уступки Чехии. Напомним, эта страна оставалась единственной в ЕС, не подписавшей Лиссабонский договор.Одна из инноваций своеобразного аналога европейской конституции – создание новой дипломатической службы. Она должна будет выполнять функции дипкорпуса всего Евросоюза. Главой службы станет высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Планируется, что в эту службу войдут 130 существующих представительств Еврокомиссии в странах мира.

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