После окончания траурной церемонии на монументе "Яма" Президент Беларуси ответил на вопросы журналистов

Они касались внутренней и внешней политики нашего государства, взаимоотношений с Западом, Евросоюзом и странами Востока.

У нас хорошие перспективы взаимоотношений с Европой, отметил Александр Лукашенко, отвечая на один из вопросов. Частичную отмену санкций со стороны ЕС Глава государства назвал маленьким, но очень значимым шагом. В ответ на который Беларусь готова сделать много шагов навстречу.

Вопрос о внутренней жизни Беларуси: оппозиция, какой ей быть. Отвечая на этот вопрос, Президент подчеркнул: оппозиционеры хотят прийти к власти, но они не хотят, чтобы жизнь в этой стране была лучше. В Беларуси должна сформироваться оппозиция, любящая свой народ, убежден Александр Лукашенко.

Какое направление важнее для Беларуси: Россия или Запад. Для Беларуси в равной степени важны отношения и с ЕС, и с Россией. Об этом заявил журналистам Президент. Подчеркнув при этом, что у нас многовекторная политика. Мы в центре Европы – и этим все сказано.

А вот России глава государства отводит ведущую роль в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Как заявил Александр Лукашенко во время общения с представителями СМИ, Россия, как центр, должна принять на себя роль катализатора интеграции. Мы не должны разбрасываться участниками СНГ, подчеркнул Президент.

Восточный вектор внешней политики Беларуси: вопросы журналистов касались взаимоотношений нашего государства с Израилем и странами арабского мира. Президент подчеркнул: дружба с Израилем не мешает Беларуси развивать сотрудничество с арабским миром. И противоречий в этом никаких нет.

Отвечая на вопросы о том, могла ли Беларусь помочь Израилю в ситуации с Ираном, Президент Александр Лукашенко был категоричен: Израиль и Иран должны разобраться в существующем конфликте без посредников. Нам в чужие вопросы лезть нечего.