Посещая агрогородок "Видомля", Александр Лукашенко обратил внимание на развитие социальной сферы в регионе

Глава государства поручил каждую семью обеспечить жильем и газифицировать все агрогородки Брестской области.

В агрогородке "Видомля" современные чистые домики, магазины, работает амбулатория. Не только эффективное сельхозпроизводство, но и обустроенный быт сельчан — это тот идеал к которому сегодня стремится государство.

Об уровне таких агрогородков, как "Видомля", говорят — крепкая середина. С тех пор как деревне присвоили новый статус прошло всего четыре месяца. Уже сегодня здесь есть все для достойной жизни сельчан. Хорошее и обустроенное жилье — это первое, чем стараются обеспечить в "Видомле", каждую семью.