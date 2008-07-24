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Посещая агрогородок "Видомля", Александр Лукашенко обратил внимание на развитие социальной сферы в регионе

24 июля 2008 18:32
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Глава государства поручил каждую семью обеспечить жильем и газифицировать все агрогородки Брестской области.

В агрогородке  "Видомля" современные чистые домики, магазины, работает амбулатория. Не только эффективное сельхозпроизводство, но и обустроенный быт сельчан — это тот идеал к которому сегодня стремится государство.

Об уровне таких агрогородков, как  "Видомля", говорят — крепкая середина. С тех пор как деревне присвоили новый статус прошло всего четыре месяца. Уже сегодня здесь есть все для достойной жизни сельчан. Хорошее и обустроенное жилье — это первое, чем стараются обеспечить в "Видомле", каждую семью.

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