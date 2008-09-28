Попытки оппозиции заявить о себе как о реальной политической силе в стране в очередной раз провалились

Напомним, еще недавно оппозиция заявляла, что "бойкот выборов" цитата "придумали виртуальные политики". Однако какие заявления не помешали вчера представителям оппозиции сжечь в центре Минска свои мандаты кандидатов в депутаты и делать заявления о нелегальности прошедших выборов.
Формально собравшиеся под флагом так называемых Объединенных демократических сил наши оппозиционные лидеры как всегда провалили очередную политическую кампанию. Ни один из их кандидатов не вошел в состав парламента четвёртого созыва. И причин тому несколько. Во первых уже традиционный раздирай в самих оппозиционных кругах. То они участвуют в выборах, то заявляют об их бойкоте. В итоге коммунисты-калякинцы и примкнувший к ним Лебедько – в выборах участвовали, правда, частично, а вот народофронтовцы, скорее просто делали вид. Какой-то общей позиции не было даже в одной отдельно взятой партии, не говоря уже в целом о так называемом объединённом демократическом блоке. Когда до начала голосования оставались считанные дни кандидаты от оппозиции один за другим начали снимать свои кандидатуры, окончательно тем самым, запутав избирателя.
Ещё в числе причин проигрыша оппозиции аналитики называют, мягко говоря, аморфность кандидатов. Которые не только часто отказывались от предоставленного телеэфира, но и что называется не шли в народ. Встречи с избирателями отдельных кандидатов можно было пересчитать по пальцам. Хотя власть им для этого предоставила все возможности. Кстати, это признали и сами кандидаты от оппозиции.
Впрочем, о том, что эту избирательную кампанию они в любом случае не признают справедливой и легитимной – отдельные оппозиционные лидеры заявляли не раз. И ещё задолго до основного дня голосования. Лишнее тому подтверждение – вчерашний вечер. Не успели ещё закрыться двери избирательных участков, а несколько сотен человек в центре столицы уже требовали проведения новых выборов. Лидеры оппозиции перед камерами телеканалов демонстративно жгли свои мандаты кандидатов в депутаты. И направо налево раздавали зарубежным журналистам интервью, в которых называли эту избирательную кампанию фарсом. Хотя на самом деле главным фарсом на этих выборах стало участие в них оппозиции. Участие, которое вроде и было, но только в виде недовольства действующей властью, нелепых обещаний и создания имиджа униженных и оскорблённых.
Казалось бы, главная задача оппозиции в любой стране это прийти к власти, но создаётся впечатление, что главная задача нашей оппозиции – это просто устроить очередную пиар-акцию для зарубежных спонсоров. Но вчера белорусский избиратель ещё раз доказал: ему спонсоры не нужны, ему нужен парламент, который он знает и которому сможет доверять.
Поведение оппозиции вызывает странное ощущение. Похоже, это выступление было организовано только ради шумихи и очередных фото в оппозиционных интернет-ресурсах и репортажей в западных СМИ. Ими даже не ставилась цель попасть в Парламент, так как на площадь представители оппозиции вышли ещё до объявления результатов выборов и ещё до полуночи высказались, что выборы не признают.
Между тем, им были предоставлены все условия, чтобы попасть в новый состав Парламента. Президент страны неоднократно заявлял, что альтернативное мнение в этом законодательном органе должно быть. Однако силой тянуть туда никого не будут: в Беларуси это выбор делает исключительно народ. Собственно, свой народ белорусский народ сделал.