Попытки оппозиции заявить о себе как о реальной политической силе в стране в очередной раз провалились

Согласно данным Центризбиркома, в парламент четвертого созыва не прошел ни один кандидат от объединенных демократических сил.

Напомним, еще недавно оппозиция заявляла, что "бойкот выборов" цитата "придумали виртуальные политики". Однако какие заявления не помешали вчера представителям оппозиции сжечь в центре Минска свои мандаты кандидатов в депутаты и делать заявления о нелегальности прошедших выборов.

Формально собравшиеся под флагом так называемых Объединенных демократических сил наши оппозиционные лидеры как всегда провалили очередную политическую кампанию. Ни один из их кандидатов не вошел в состав парламента четвёртого созыва. И причин тому несколько. Во первых уже традиционный раздирай в самих оппозиционных кругах. То они участвуют в выборах, то заявляют об их бойкоте. В итоге коммунисты-калякинцы и примкнувший к ним Лебедько – в выборах участвовали, правда, частично, а вот народофронтовцы, скорее просто делали вид. Какой-то общей позиции не было даже в одной отдельно взятой партии, не говоря уже в целом о так называемом объединённом демократическом блоке. Когда до начала голосования оставались считанные дни кандидаты от оппозиции один за другим начали снимать свои кандидатуры, окончательно тем самым, запутав избирателя.

Ещё в числе причин проигрыша оппозиции аналитики называют, мягко говоря, аморфность кандидатов. Которые не только часто отказывались от предоставленного телеэфира, но и что называется не шли в народ. Встречи с избирателями отдельных кандидатов можно было пересчитать по пальцам. Хотя власть им для этого предоставила все возможности. Кстати, это признали и сами кандидаты от оппозиции.



Впрочем, о том, что эту избирательную кампанию они в любом случае не признают справедливой и легитимной – отдельные оппозиционные лидеры заявляли не раз. И ещё задолго до основного дня голосования. Лишнее тому подтверждение – вчерашний вечер. Не успели ещё закрыться двери избирательных участков, а несколько сотен человек в центре столицы уже требовали проведения новых выборов. Лидеры оппозиции перед камерами телеканалов демонстративно жгли свои мандаты кандидатов в депутаты. И направо налево раздавали зарубежным журналистам интервью, в которых называли эту избирательную кампанию фарсом. Хотя на самом деле главным фарсом на этих выборах стало участие в них оппозиции. Участие, которое вроде и было, но только в виде недовольства действующей властью, нелепых обещаний и создания имиджа униженных и оскорблённых.

Казалось бы, главная задача оппозиции в любой стране это прийти к власти, но создаётся впечатление, что главная задача нашей оппозиции – это просто устроить очередную пиар-акцию для зарубежных спонсоров. Но вчера белорусский избиратель ещё раз доказал: ему спонсоры не нужны, ему нужен парламент, который он знает и которому сможет доверять.

Поведение оппозиции вызывает странное ощущение. Похоже, это выступление было организовано только ради шумихи и очередных фото в оппозиционных интернет-ресурсах и репортажей в западных СМИ. Ими даже не ставилась цель попасть в Парламент, так как на площадь представители оппозиции вышли ещё до объявления результатов выборов и ещё до полуночи высказались, что выборы не признают.

Между тем, им были предоставлены все условия, чтобы попасть в новый состав Парламента. Президент страны неоднократно заявлял, что альтернативное мнение в этом законодательном органе должно быть. Однако силой тянуть туда никого не будут: в Беларуси это выбор делает исключительно народ. Собственно, свой народ белорусский народ сделал.

