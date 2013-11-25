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Попытка провести в Киеве «Евромайдан» закончилась слезоточивым газом, пострадавшими и уголовным делом

25 ноября 2013 12:22
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Новости Украины. В Киеве сторонники евроинтеграции пикетируют здание правительства Украины.  Перед учреждением около 200 манифестантов.

У здания правительства Украины начались стычки сторонников евроинтеграции со стражами правопорядка. Последние, чтобы взять ситуацию под контроль, применили слезоточивый газ. Также участники акции попытались перекрыть движение на проезжей части прилегающей к зданию правительства улицы. Сотрудники милиции уже оттеснили их на тротуар. На данный момент въезд на территорию огражден железным забором, за правопорядком следят усиленные наряды милиции.

В связи с попытками штурма здания кабинета министров Украины заведено уголовное дело. Накануне ночью стражам правопорядка также пришлось прибегнуть к спецсредствам из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули в центре Киева. Пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста начались на прошлой неделе, после того как правительство Украины приостановило подготовку ассоциации с ЕС.

 

# Массовые беспорядки # Акции протеста # Фотофакт

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