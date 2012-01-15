Популистское решение Ангелы Меркель отключить 8 из 17 атомных реакторов - ошибка, считают в Беларуси

Новости Германии. В Германии случился энергетический конфуз. Программа сокращения в стране атомных электростанций, которую инициировала Ангела Меркель, уже обходится слишком дорого.

Остановка нескольких немецких АЭС привела Германию к энергетическому кризису. Производимой в стране электроэнергии не хватает. Теперь недостающие киловатты закупают в Чехии, Франции и Австрии.

Решение германского правительства закрыть АЭС последовало в мае 2011 года, а последствия в виде дефицита электроэнергии уже ощутимы. Чтобы избежать перебоев в снабжении, ФРГ вынуждена обращаться за помощью к соседям. Парадокс заключается в том, что закупаемая Германией электроэнергия производится именно на атомных электростанциях, от которых та же Франция отказываться не собирается.

Электросеть в Германии работает на пределе своих возможностей. В результате нехватки мощности приходится отказываться от запланированных ремонтных работ на магистральных силовых сетях. От веерных отключений электроэнергии Германию спасает только мягкая и ветреная зима. Ветрогенераторы пока ещё накручивают киловатты. Но гарантированно обеспечивают они только северные земли. Чтобы переслать необходимые объемы на промышленный юг, в частности в Баварию, у Германии нет ни технической инфраструктуры, ни чисто физических возможностей. При транспортировке энергии на такие расстояния образуются гигантские потери, что делает проект неэффективным.

Тобиас Федерико, главный инженер аналитической компании «Энерджи Брейнпул»:

В Германии на данный момент пытаются решить энергетическую проблему своими силами. Если в летний период проблема нехватки собственной электроэнергии стояла не так остро, то обеспечить себя зимой Германия уже не может. Поэтому в правительстве ФРГ предпринимают политические шаги, чтобы ресурсы неиспользуемых АЭС могли быть востребованы зимой. Но на данный момент пока нас спасают наши соседи, к примеру, Австрия.

Чересчур поспешное и явно популистское решение Ангелы Меркель отключить 8 из 17 атомных реакторов для немецких налогоплательщиков уже обернулось серьёзными финансовыми убытками. Однако реальную цену за «новую» электроэнергию немцам еще только предстоит заплатить.

Министр экономики Германии исходит из того, что цена на электроэнергию для рядовых потребителей – при отказе от АЭС – возрастет всего на 1 евроцент за кВтч. Но Институт экономических исследований Северного Рейна-Вестфалии и Немецкое энергетическое агентство подсчитали, что рост цен будет в пять раз больше. Таким образом, в год каждому рядовому немцу придется платить за электроэнергию на 150 евро больше, чем сейчас.

Тобиас Федерико, главный инженер аналитической компании «Энерджи Брейнпул»:

С отказом от электроэнергии, производимой на АЭС, цены на коммунальные услуги поползли вверх. Объяснение этому простое –альтернативные источники энергии в эксплуатации обходятся слишком дорого, и за это приходится платить.

Непрерывный рост коммунальных тарифов наблюдается уже несколько месяцев, но ведь за этим вскоре поднимутся и цены на товары, производимые в стране.

Провозгласив планы по отказу от атомной энергии, Германия поставила себя в тяжелое положение. Особенно это касается наиболее богатой и промышленно развитой Баварии, где на долю АЭС приходится около 60% энергобаланса.

Решение полностью отказаться от атомной энергии насторожило и защитников окружающей среды, потому что теперь для того, чтобы решить проблему с острой нехваткой энергии, в Германии могут перейти к более энергичному сжиганию углеводородов, что гораздо хуже для окружающей среды. К тому же германский энергетический вопрос в условиях «единой» Европы перестает быть проблемой одной только Германии.

В столице ЕС Брюсселе полагают, что при реализации плана по отказу от АЭС Берлин столкнется с серьезными финансовыми проблемами. Более того, некоторые государства Евросоюза, в частности Франция и Великобритания, расценивают политику Берлина в сфере энергетики как «истерическую».

Таким образом, учитывая все «против», при почти полном отсутствии ощутимых «за», все больше немцев начинают подмечать: дорогостоящее решение нынешних властей об отказе от атомной энергии к 2022 году слишком похоже на дешевый популизм. А если это действительно лишь политическая игра в непростое для ФРГ с экономической точки зрения время, то весьма вероятно, амбициозный, но малоэффективный план не будет до конца реализован. Или, что еще дороже, следующему кабинету придется переписать его заново.

Ситуацию прокомментировал в эфире программы «Неделя» на СТВ профессор Александр Ивановский.

Как вы считаете, сокращение в Германии АЭС – это ошибка?

Александр Ивановский, профессор:

В конечном итоге, это ошибка, потому что экономическая ситуация, в которой находится Европа, требует максимального использования всех ресурсов. Я полагаю, как бы мы ни сопротивлялись, нам очень трудно уйти от технического прогресса. И если первый раз женщина погибла в Британии под колесами автомобиля, который двигался на скорости 2 километра, то на сегодняшний день мы видим совершенно новые транспортные средства, систему коммуникаций, правил, и мы не можем отказаться от того, от чего нам отказываться не надо. У нас в стране, например, строительство АЭС резко повышает предсказуемость цен на энергоносители. Примерно той же позиции придерживается и Франция, которая в этот момент повела себя совершенно по-другому – она не стала говорить о том, что атомная энергия не нужна.

Действительно ли в обозримом будущем можно найти альтернативу АЭС?

Александр Ивановский, профессор:

Во-первых, нужно говорить о том, что мы имеем сегодня. Конечно, разработки ведутся по различным направлениям, но сегодня альтернативная энергия в 10 раз дороже, чем та, которая производится из газа и других продуктов. Вот когда мы приблизимся к тому моменту, когда они сравняются между собой, либо исчерпаны будут, вот тогда и станет вопрос и об альтернативных видах энергии. Что, конечно, не отрицает больших работ не только в Германии, но и по всему миру, для того чтобы повысить КПД.

Эра «Ренессанса» атомной энергетики только начинается. Вы согласны с этим?

Александр Ивановский, профессор:

Давайте обратимся к самой энергетически развитой державе мира. Американцы ведь не отказываются от ядерной энергетики, наоборот, активно ее используют, причем они имеют доступ к различным видам сырья, имеет свой запас углеводородов, поэтому я думаю, что в Германии совершили ошибку.