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Получение вида на жительство в России для граждан Беларуси - не проблема

06 июня 2006 11:42
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Палата представителей Национального собрания Беларуси на очередном пленарном заседании текущей сессии ратифицировала белорусско-российское Соглашение <О равных правах граждан на свободу передвижения, выбор места жительства и пребывания на территории Союзного государства>. Представляя  законопроект о ратификации  данного  Соглашения, министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов заявил, что <для создания   единого   экономического,  социального   и   правового пространства    необходимо    создание    единого    миграционного пространства>.

<Это   соглашение   позволит   гражданам   Беларуси  в упрощенном порядке получать вид на жительство в России. Факт  белорусского гражданства будет поводом  для  получения вида на жительство без обязательного длительного проживания и  без получения права на временное проживание>, - завил Владимир Наумов.
 
В соответствии с данным Соглашением граждане Беларуси  и  России  смогут  перемещаться  по  территории  обеих государств без миграционных карт. Владимир Наумов   также   проинформировал,  что  после   ратификации соглашения  парламентами Беларуси и России   белорусы смогут пребывать на территории России без регистрации сроком до 30 суток.

Далее  в  упрощенном  порядке можно будет  получить  вид  на жительство.  <Тридцати  суток вполне хватит для того, чтобы отдохнуть  или съездить в гости>, - считает министр.

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