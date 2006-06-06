Получение вида на жительство в России для граждан Беларуси - не проблема

Палата представителей Национального собрания Беларуси на очередном пленарном заседании текущей сессии ратифицировала белорусско-российское Соглашение <О равных правах граждан на свободу передвижения, выбор места жительства и пребывания на территории Союзного государства>. Представляя законопроект о ратификации данного Соглашения, министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов заявил, что <для создания единого экономического, социального и правового пространства необходимо создание единого миграционного пространства>.



<Это соглашение позволит гражданам Беларуси в упрощенном порядке получать вид на жительство в России. Факт белорусского гражданства будет поводом для получения вида на жительство без обязательного длительного проживания и без получения права на временное проживание>, - завил Владимир Наумов.



В соответствии с данным Соглашением граждане Беларуси и России смогут перемещаться по территории обеих государств без миграционных карт. Владимир Наумов также проинформировал, что после ратификации соглашения парламентами Беларуси и России белорусы смогут пребывать на территории России без регистрации сроком до 30 суток.



Далее в упрощенном порядке можно будет получить вид на жительство. <Тридцати суток вполне хватит для того, чтобы отдохнуть или съездить в гости>, - считает министр.