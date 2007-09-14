Польские пограничники и таможенники покинут "Варшавский мост"

Польские пограничные и таможенные службы завтра утром прекращают работу в пункте "Варшавский мост" на белорусской территории. Сегодня ночью еще будет проводиться совместный контроль на выезд из Беларуси, который действовал с 1992 года. А в 8 утра польские пограничники и таможенники покинут погранпереход.

По мнению специалистов, новый режим работы позволит сократить время пересечения границы при выезде из Беларуси, поскольку фактически нет таможенных ограничений на вывоз товаров из страны, за исключением тех, которые подлежат обязательному декларированию в соответствии с законодательством.

Сколько времени займет прохождение пограничного и таможенного контроля, который будут проводить польские службы на своей стороне - покажут первые дни работы.

