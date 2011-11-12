Польская полиция задержала 100 экстремистов из Германии на День Независимости

Новости Польши, Варшава. Накануне группа молодых людей с закрытыми лицами сорвала в Варшаве ряд торжественных мероприятий, превратив центр столицы буквально в арену кровавых боев с полицией.

По последним данным, число пострадавших только стражей порядка составило около 40 человек, причем трое офицеров получили тяжелые ранения. Полицейские, в свою очередь, отчитались о задержании более 200 участников акции, из которых около сотни – специально приехавшие экстремисты из соседней Германии.

Накануне во время проведения шествий в честь Дня независимости они и еще несколько сотен молодых правых радикалов и футбольных фанатов принялись громить здания и припаркованные автомобили, забрасывать полицейских и журналистов камнями и коктейлями Молотова. Среди прочего были полностью или частично повреждены служебные автомобили трех польских телеканалов. Полиция была вынуждена применить спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментируя ситуацию, жители Варшавы признали, что столкновения, превратившиеся в откровенные погромы, в том числе и из-за недостаточно жесткой работы спецслужб, стали для них пугающей неожиданностью.

В то же время у аналитиков вызвала вопросы и реакция властей на события. Так, ультралиберальный премьер Польши Дональд Туск заявил: «все, кто сегодня нарушал закон, должны быть сурово наказаны, независимо от политических симпатий или национальности». Ранее политик позиционировал себя в роли исключительного приверженца демократических ценностей западного образца.