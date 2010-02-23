Прямой эфир

Польшу уличили в транзите заключенных секретных тюрем ЦРУ

23 февраля 2010 21:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В распоряжении международных правозащитных организаций впервые оказались данные о полетах самолетов в 2002-2005 годах. Среди них обнаружились свидетельства приземления в Польше самолетов, нанятых ЦРУ для перевозки заключенных.Польские власти информацию правозащитников комментировать отказались. По словам представителя правительства, Варшава будет ждать результатов официального расследования, которое началось в 2008 году. Тогда в СМИ появилась информация о секретной тюрьме ЦРУ на территории Польши в окрестностях аэропорта Шиманы. Однако доказательства существования этой тюрьмы до сих пор не опубликованы.

Другие новости рубрики

Все новости
23 февраля 2010 12:21

Европейский Союз приступил к созданию службы внешней разведки

22 февраля 2010 22:14

Польша начала строить на своей территории казармы для американских военных

22 февраля 2010 07:56

Николай Лозовик: Главное, чтобы будущий депутат искренне желал решить проблемы населения