Польшу уличили в транзите заключенных секретных тюрем ЦРУ

В распоряжении международных правозащитных организаций впервые оказались данные о полетах самолетов в 2002-2005 годах. Среди них обнаружились свидетельства приземления в Польше самолетов, нанятых ЦРУ для перевозки заключенных.Польские власти информацию правозащитников комментировать отказались. По словам представителя правительства, Варшава будет ждать результатов официального расследования, которое началось в 2008 году. Тогда в СМИ появилась информация о секретной тюрьме ЦРУ на территории Польши в окрестностях аэропорта Шиманы. Однако доказательства существования этой тюрьмы до сих пор не опубликованы.