Польша отменила соглашение о правовой помощи с Беларусью

Генеральный прокурор Польши Анджей Серемет сегодня выдал постановление о прекращении действия соглашения с Беларусью об упрощении процедуры правовой помощи по уголовным делам.

Документ был подписан в 2002 году. Он утратит силу спустя шесть месяцев после уведомления белорусской стороны, сообщает пресс-служба польской Генпрокуратуры. В постановлении также указывается, что оборот правовых документов с Беларусью теперь «будет жестко контролироваться и проверяться», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Поводом для столь резкого заявления официальной Варшавы стала история с деятелем внесистемной белорусской оппозиции Алесем Беляцким. Литва и Польша сначала, как и было предусмотрено договорами, передали нашей стороне данные о нелегальных капиталах, а затем, под давлением различных сил, попытались свернуть налаженное взаимодействие спецслужб. Несмотря на то, что такая работа позволяла эффективно бороться с трансграничной преступностью.

Вадим Боровик, политолог:

От этой инициативы в принципе невозможно выиграть. Будут страдать граждане, будут дольше рассматриваться различные дела, будут страдать и компетентные органы, поскольку дольше будут рассматриваться какие-то вопросы. Мы видим, что в отношении Беларуси очень часто многие решения являются, к сожалению, в том числе и политически мотивированными.