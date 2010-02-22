Польша начала строить на своей территории казармы для американских военных

А также, расчищать площадку под американские ракеты «Пэтриот». В городке Моронг уже в апреле появится и первая сотня пехотинцев и первые ракеты.

Правда планы США установить батарею ракет-перехватчиков в Польше, а позже – разместить элементы противоракетного щита в Румынии вызвали ожесточенный протест России, подкрепленный обещАниями усилить Балтийский флот и развернуть в Калининграде систему ракет «Искандер».

Глава комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев отметил, что речь идет о попытке Польши решить свои внутренние проблемы за счет «антагонизации и демонизации России». – Это для Польши интересный коммерческий проект. Пребывание американских войск на территории Германии до последнего времени приносило в германскую казну до 7 миллиардов евро в год, и, думаю, господин Сикорский об этом хорошо знает, – отметил Косачев.

Поиск внешнего врага в преддверии выборов становится у польских властей основным трендом. Вот и сегодня польская «Газета Выборча» с претензией на сенсацию рассекретила военную тайну. На страницах газеты Министерство обороны Польши пожаловалось, что прошлым летом во время ракетных учений, военные радары засекли над польской территорией российский разведывательный самолет. При этом в ведомстве уверены, что СУ-24 МР пеленговал польские радары, узнал их расположение и характеристики, чтобы в случае возможной атаки уничтожить их с большого расстояния.

Тем временем, пока Польша торгует своим географическим телом, пять европейских союзников призывают убрать американское ядерное оружие из Европы. В настоящее время, по газеты «Корьера делла серра» на территории стран Евросоюза находятся приблизительно 200 ядерных боеголовок.

– Берлин уже давно стремится к пересмотру стратегической роли НАТО в Европе, что можно рассматривать, как прелюдию к европейской политике, более независимой от США и более открытой по отношению к России, – пишет издание. – Не случайно основными противниками вывода атомного оружия из Европы в Североатлантическом альянсе являются Польша и страны Восточной Европы, которые до сих пор воспринимают Москву как угрозу.