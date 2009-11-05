Польша хотела бы разместить у себя войска США для защиты от «русской агрессии»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призывает США разместить подразделения американских вооруженных сил на территории страны.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Польши заявил в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. «Нашим желанием было бы получить американские войска, размещенные в нашей стране, как щит против русской агрессии», - сказал Сикорский. При этом он добавил, что «пока в Польше только шесть американских солдат».

«Когда 10 лет назад Польша вступила в НАТО, России было дано обещание, что значительные силы НАТО не будут направляться в регион, — сказал он. — Однако никто в то время не говорил, что никогда и никакие силы не будут размещены, и это дело, которое следует сделать».

Сикорский также сообщил, что в Польше прошел «первоначальный дискомфорт», вызванный отказом Вашингтона от размещения на территории республики элементов ПРО. «Это — дело прошлое, — сказал он. — В отношении нового плана у нас нет проблем.

Ранее премьер Польши Дональд Туск говорил, что в Варшаве уже забыли обиды и намерены участвовать в проекте новой мобильной системы ПРО США. Как сообщалось, Вашингтон предлагает Польше размещение на ее территории сухопутных пусковых установок ракет SМ-3, способных сбивать ракеты ближнего и среднего радиуса действия, напоминает NEWSru.com.