Полоцк может стать культурным центром европейского значения

5 июня здесь проходят торжества по случаю юбилея православия на белорусской земле. Президенту Александру Лукашенко вручили высшую награду Русской православной церкви для мирян.

Президент Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Витебской области. Глава государства принимает участие в торжествах, связанных с освящением воссозданной раки преподобной Евфросинии Полоцкой. Вместе с Презиеднтом в торжествах примут участие и члены ксенона белорусского экзархата.

Сначала пройдет торжественная литургия, затем крестный ход, который направится в Полоцкий монастырь. И здесь же пройдет одно из главных событий сегодняшнего дня - освещение раки для мощей преподобной Евфросинии Полоцкой.

Стоит отметить, что прежнюю раку изъяли еще 20-е годы XX века, когда были вскрыты мощи преподобной. А в 2003 году Митрополит Минский-Слуцкий Филарет патриарший экзарх всея Беларуси обратился к государству с просьбой оказать помощь, и выделить серебро для создания раки.

Что касается второй части пребывания Президента в Полоцке, то она будет посвящена в целом городской тематике. Главе государства доложат о выполнении долгосрочной комплексной программы по развития Полоцка, а также Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Глобальное обновление города ожидается в связи с предстоящим празднованием 1.150-летия. Полоцк отметит этот юбилей в 2012 году. Архитекторами, а также местными чиновниками задумана глобальная реставрация памятников архитектуры и живописи. Кроме того планируется уделить особое внимание развитию туризма в этом регионе и благоустройству территории города.