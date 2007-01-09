Полномочный представитель Правительства Беларуси, вице-премьер Андрей Кобяков сегодня утром вылетел в Москву

Целью его визита является урегулирование на основе переговоров взаимных претензий относительно введения российской стороной в одностороннем порядке и в нарушение ряда белорусско-российских соглашений и договоров вывозной таможенной пошлины на нефть, поставляемой в республику, а также белорусской пошлины на нефть, перемещаемую через территорию нашей страны по магистральному нефтепроводу. Скорейшее урегулирование взаимных претензий, предложенное белорусской стороной, позволит без ущерба для Беларуси, России, а также третьих стран разрешить все проблемные вопросы, отметили в МИД. Данный визит осуществляется в соответствии с договоренностью, достигнутой 1 января 2007 года между премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским и председателем правительства России Михаилом Фрадковым, а также на основе личного послания Сергея Сидорского в адрес Михаила Фрадкова от 29 декабря 2006 года.