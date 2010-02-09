Политологи Украины: у премьера нет шансов на судебную победу

Центризбирком обработал уже 99,96% электронных протоколов, и уже понятно, что эти 0,04% на ситуацию не повлияют. Отрыв Виктора Януковича от Юлии Тимошенко становится только больше и сейчас он на уровне 3,5%.

Юлия Тимошенко уже призвала всех не признавать эти выборы, вот и депутаты фракции «Блока Юлии Тимошенко» на пленарном заседании в Верховной Раде заявили, что эти выборы были сфальсифицированы, и они готовы оспаривать их результаты в судах.

Политологи же сходятся во мнении, что у премьера нет шансов на судебную победу, так как эти выборы уже признаны наблюдателями. Кроме того, и суды в Украине фактически поделены пополам между людьми Януковича и Тимошенко. Поэтому все убеждены, что результаты выборов Тимошенко так и не признает, но это уже будет скорее задел для тех же досрочных парламентских выборов. Моральная идея такова: есть лидер оппозиции Юлия Тимошенко, у которой украли победу в этих выборах, но это пока только мнение политологов.