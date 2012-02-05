Политолог: Европейский союз на сегодняшний день – это лебедь, рак и щука

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает политолог Павел Потапейко.

Известно, что законодательство во многих европейских странах, в США достаточно жестко регламентирует деятельность организаций и лиц, которые действуют вразрез интересам государства и финансируются из-за рубежа. Если бы в нашей стране действовали такие же законы, как бы действовала оппозиция, которая сейчас активно призывает к введению санкций против своей же страны?

Павел Потапейко:

Это у радикальной части оппозиции традиционная методика, это их привычное занятие. Скажу больше: если бы у нас действительно существовали такие законы, как, например, в США, где с 30-х годов действует закон, по которому любая партия, даже которая только подозревается, что имеет какое-то финансирование из-за рубежа, обязана представлять полный отчет о своей деятельности в контрразведку, в ряд других серьезных спецслужб, так вот если бы у нас действовали такие драконовские законы, а они у нас очень либеральные в этом плане, то, я думаю, ряды оппозиции серьезно бы поредели. По закону была бы просто закрыта значительная часть этих организаций.

Вообще, надо сказать, что законодательство стран, которые наиболее активно выступают поборниками защиты прав человека, наиболее жесткое, там наиболее решительно пресекается то, что вполне справедливо трактуется как угроза национальному суверенитету, угроза сущности национальной безопасности.

К введению санкций против Беларуси неоднозначно относится и ряд евростран, считая их непродуктивными и ущемляющими экономические интересы. Получается, что в друзьях согласия нет?

Павел Потапейко:

Конечно, не будем забывать, что Европейский союз на сегодняшний день – это лебедь, рак и щука. И это касается не только, допустим, таких вопросов, как введение санкций. Это касается абсолютно всех вопросов. Посмотрите, например, ситуацию с стабилизационным фондом. Одни страны готовы спасать евро, Грецию, а другие страны категорически говорят «нет». Внешнеполитические решения у каждой страны собственные. И даже те пресловутые европейские ценности, о которых очень любят говорить и то, что очень любят бездумно повторять некоторые наши радикальные оппозиционные деятели, – на сегодняшний день очень размытые и аморфные понятия. Когда дело касается таких вещей, как, скажем, поддержка борющихся с властью тех или иных сил в каком-то государстве, то совершенно разные позиции. Все зависит от того, как то или иное государство усматривает свою выгоду в смене режима в той или иной стране.

Европолитики любят применять санкции по любому поводу и в отношении любых стран, в том числе даже и своих. Не является ли это каким-то отвлекающим маневром от своих внутренних проблем?

Павел Потапейко:

А Вы совершенно правы. Сейчас ситуация, при которой правящим режимам европейских стран кровь из носу надо куда-то переключить внимание негодующего населения, страдающего от кризиса налогоплательщика. А куда? Самый радикальный вариант – провести где-то маленькую победоносную войну. Более мягкий вариант – переключиться на выражение негодования и возмущения по поводу нарушения прав человека. Это любимая тема.

Мировой опыт показывает, что политика санкций никогда ни к чему не приводила, не приводила к желаемому результату. Сколько времени нужно зарубежным политикам, чтобы понять их бесперспективность?

Павел Потапейко:

А мне кажется, что они не ставят задачи добиться какой-то эффективности. Все, что им нужно – это, условно говоря, наработать политические очки за счет такого сотрясения воздуха, призвать к санкциям. А то, что санкции ничего не дают, их волнует в 35-й степени. Главное – поднять шум, устроить сотрясение воздуха. И внимание своего населения отвлекли, и они выглядят как борцы с кровавыми режимами.