Политика двойных стандартов по отношению к Беларуси продолжается

Белорусский МИД считает недальновидным решение Евросоюза об отмене торговых преференций ЕС для нашей страны.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении пресс-службы дипломатического ведомства. Здесь подчеркнули, что подобные действия "затрагивают, прежде всего, интересы простых белорусских граждан, и это расходится с декларируемой Брюсселем готовностью оказывать "помощь в повышении их уровня жизни".

Такую реакцию МИД понять можно. Как известно, льготы ЕС по системе торговых преференций получает продавец, а у нас продавцом товара является непосредственно его производитель, то есть рабочие предприятий, занятые в экспортных отраслях. Тем более, что в отличие от большинства стран Европы, социальный пакет у нас по Трудовому кодексу распространяется на весь трудовой коллектив, независимо от того, в каком профсоюзе он состоит. Отмена торговых льгот станет для них дополнительным грузом.

Неизбежно пострадает и ряд торгово-экономических партнеров Беларуси из числа государств-членов ЕС, выступающих против приостановления статуса Беларуси в системе торговых преференций.

По сравнению с общим объемом нашего товарооборота с Евросоюзом - нашим вторым по величине торговым партнером - потеря, пускай даже несколько сотен миллионов евро, смертельным ударом для белорусской экономики не станет. Переживем, хотя и эти деньги для нас не лишние. Но вызывает недоумение сам факт продолжающейся политики двойных стандартов по отношению к нашей стране.