Политическое противостояние в Украине продолжается

В Киеве на площади Независимости собрались сторонники коалиции. Они держат в руках флаги Партии регионов, Соцпартии и Компартии, государственные флаги Украины.

Ряд киевских общественных организаций и местных националистов требуют от президента Украины ввести в стране чрезвычайную ситуацию в связи с попытками "государственного переворота", которые, по их мнению, предпринимают коалиция и правительство.

С утра 4 апреля на майдане Независимости проходил митинг сторонников коалиции. По предварительным оценкам, к двум часам дня на площади было уже около 25 тысяч человек. Спустя время, часть митингующих, а это около 10 тысяч человек, отделилась от основной массы и направилась к секретариату президента Украины. В планах сторонников парламентского большинства - блокировать секретариат.

В это время Виктор Янукович проводил встречу с послами иностранных государств в Украине. Возможно, столь активная деятельность сторонников коалиции - следствие сегодняшних заявлений премьера на утреннем заседании Кабинета министров. На нем Янукович, по его же словам, расставил последние точки над <и>. "У нас есть два сценария развития событий", - заявил премьер-министр. Первый, но в то же время второй по благоприятности для коалиции национального единства, - это решение Конституционного суда в ее пользу.

Заявление от Верховной рады о неконституционности ее же роспуска уже зарегистрировано в Конституционном суде. Однако этот вариант развития событий - не самый благоприятный, отметил Янукович, так как давление на главу суда, как со стороны президента, так и со стороны его секретариата - очевидно. Вполне возможно, что именно по этой причине глава Конституционного суда Украины сегодня лег в больницу. Возможно, что он в ближайшие дни подаст в отставку.

"Сейчас мы не можем допустить сбои в нашей работе, и пора оставить любые разговоры о подготовке к выборам". Премьер-министр был сегодня непреклонен и еще раз повторил, что будет отстаивать конституцию. Без решения Конституционного суда, по мнению Януковича, у президента есть только один выход - отменить свой указ о роспуске рады. "Только в этом случае мы пойдем на уступки", - заявил премьер-министр.