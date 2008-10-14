Политический кризис в Украине вылился в открытое противостояние президента и премьера

Спустя пару дней после увольнения судьи, который приостановил президентский указ о роспуске Рады, Ющенко распустил и сам окружной суд Киева. Такое решение Блок Юлии Тимошенко уже назвал узурпацией власти и готовит судебный иск о его отмене. Глава государства настаивает на перевыборрах в украинский парламент 7 декабря. Против этого яро выступают сторонники премьера. Накануне кабинет министров проигонорировал поручение президента выделить Центризбиркому средства на проведение досрочных выборов.