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Политический кризис в Украине вылился в открытое противостояние президента и премьера

14 октября 2008 07:39
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Спустя пару дней после увольнения судьи, который приостановил президентский указ о роспуске Рады, Ющенко распустил и сам окружной суд Киева. Такое решение Блок Юлии Тимошенко уже назвал узурпацией власти и готовит судебный иск о его отмене. Глава государства настаивает на перевыборрах в украинский парламент 7 декабря. Против этого яро выступают сторонники премьера. Накануне кабинет министров проигонорировал поручение президента выделить Центризбиркому средства на проведение досрочных выборов.

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