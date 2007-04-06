Политический кризис в Украине приобретает затяжной характер

Акции протеста в Киеве и других городах страны продолжаются. У здания парламента по-прежнему находится палаточный городок противников роспуска Верховной Рады. Предположительно в нем находятся до 2.000 человек. Главное внимание сейчас приковано к работе конституционного суда Украины. Дело о правомочности указа президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады открыто. Судьи вынесут свой вердикт уже в ближайшие две недели. Тем временем, президент Украины Виктор Ющенко отверг все варианты выхода из кризиса, предложенные коалицией.