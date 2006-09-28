Политический кризис в Польше продолжается

Президиум польского Сейма бурно обсуждает вопрос о созыве чрезвычайного заседания парламента. Ранее оно было намечено на 10-13 октября этого года. Однако политическая оппозиция потребовала срочного созыва парламента и отставки действующего правительства после обнародования шокирующей видеозаписи. Впервые в истории Польши в Сейме прошли две ночные экстренные пресс-конференции. Либеральные политики потребовали проголосовать за самороспуск Сейма и проведение досрочных выборов.