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Политический кризис в Польше продолжается

28 сентября 2006 13:30
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Президиум польского Сейма бурно обсуждает вопрос о созыве чрезвычайного заседания парламента. Ранее оно было намечено на 10-13 октября этого года. Однако политическая оппозиция потребовала срочного созыва парламента и отставки действующего правительства после обнародования шокирующей видеозаписи. Впервые в истории Польши в Сейме прошли две ночные экстренные пресс-конференции. Либеральные политики потребовали проголосовать за самороспуск Сейма и проведение досрочных выборов.

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