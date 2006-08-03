Политический кризис на Украине разрешился

Президент страны Виктор Ющенко согласился представить в парламент кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Это значит, что Верховная Рада распущена не будет.

Свое решение Ющенко назвал важным шагом. Президент отметил, что принял решение самостоятельно, и обосновано оно исключительно объединением Украины. "Я прошу нацию с пониманием отнестись к такому решению. Я осознаю всю его сложность как на востоке, так и на западе Украины. У нас есть уникальный шанс свести оба берега Днепра", - сказал Виктор Ющенко.

Теперь для утверждения на посту премьера Януковичу нужно набрать не менее 226 голосов народных депутатов. Напомним, что 2 августа истек срок подачи президентом в парламент кандидатуры на пост главы правительства. Кандидатура Виктора Януковича на пост премьер-министра была направлена президенту 18 июля председателем Верховной Рады Александром Морозом. Виктор Янукович выдвинут от так называемой "антикризисной коалиции " в составе Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий.