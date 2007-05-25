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Политический конфликт в Украине обостряется

25 мая 2007 13:54
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Громкие заявления президента сменяются целой серией поручений и кадровых перестановок. Накануне Виктор Ющенко снял с должности генпрокурора Святослава Пискуна, а сегодня подчинил себе Внутренние войска Украины, выведя их из подчинения МВД. Соответствующий указ глава государства подписал после совещания с силовыми структурами. Тем временем, спецподразделения милиции взяли под контроль здания государственной прокуратуры. Управлению госохраны поручено поддерживать там порядок.

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