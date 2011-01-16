Резкое обострение ситуации в Тунисе остаётся главной международной новостью. Улицы крупных городов патрулируют военные. Однако, многие кварталы им так и не удалось взять под контроль. Власть там принадлежит уличным бандам и мародерам. Чтобы хоть как-то защититься от грабителей жители собирают отряды самообороны.

И ночью, и днем в воздухе курсируют армейские вертолеты, готовые в любую минуту сбросить десант туда, где могут вспыхнуть беспорядки. Накануне на фоне ожесточившихся массовых волнений и акций протеста президент Зин Абидин бен Али покинул страну. Временно исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента. На данный момент все политические силы Туниса пытаются сформировать правительство национального единства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сотни туристов сегодня эвакуируют из неспокойной страны. Среди них больше всего граждан Великобритании, Германии и России. Пострадавших среди белорусских туристов нет, и за помощью никто не обращался. Это нашему каналу подтвердили в белорусских посольствах в Ливии и Египте — они расположены ближе всего к Тунису. Однако если помощь понадобиться, её готовы оказать.

Посольства Беларуси в Тунисе нет. Но между Беларусью и Россией существует договорённость, согласно ей белорусские туристы, или же наши соотечественники, которые проживают в этой стране, по всем вопросам могут обращаться в дипломатическое представительство Российской Федерации.