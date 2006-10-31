Политические партии не готовы к участию в местных выборах

В Центризбиркоме страны отмечают низкую активность политических партий в ходе избирательной кампании в местные Советы.Завершено формирование окружных комиссий во всех регионах республики. Им предстоит контролировать наиболее ответственные этапы кампании - регистрацию кандидатов и, собственно, выборы. В состав окружных избиркомов вошли в основном представители трудовых коллективов. А вот выдвиженцев от политических партий - единицы. К примеру, в одном из крупнейших Гомельском регионе таковых всего три. В Центризбиркоме это обстоятельство комментируют как неготовность партий к участию в местных выборах.