Политическая ситуация в Украине обострилась

Накануне вечером Верховная Рада Украины лишила Виктора Ющенко права на увольнение генпрокурора. За принятие соответствующих поправок проголосовало большинство депутатов. Назревший конфликт между украинским лидером Ющенко и премьером Тимошенко вылился в открытое противостояние после распада правящей оранжевой коалиции. Теперь в парламенте может образоваться новая коалиция из Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов. Тем временем, Фракция Коммунистов уже заявила, что не намерена присоединяться к данному объединению.