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Политическая ситуация в Украине обострилась

05 сентября 2008 08:06
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Накануне вечером Верховная Рада Украины лишила Виктора Ющенко права на увольнение генпрокурора. За принятие соответствующих поправок проголосовало большинство депутатов. Назревший конфликт между украинским лидером Ющенко и премьером Тимошенко вылился в открытое противостояние после распада правящей оранжевой коалиции. Теперь в парламенте может образоваться новая коалиция из Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов. Тем временем, Фракция Коммунистов уже заявила, что не намерена присоединяться к данному объединению.

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