Политическая ситуация в Украине накаляется

Цель указа президента Ющенко о роспуске парламента - попытка узурпировать власть.Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Виктор Янукович, выступая на экстренном заседании Верховной Рады. По его словам, таким образом создаются искусственные условия для проведения внеочередных парламентских выборов. По заявлению премьера Украины, правительство и парламент продолжат работу в обычном режиме до вынесения Конституционным судом вердикта по поводу указа. Янукович также назвал документ Ющенко "фатальной ошибкой", которая должна быть исправлена. Заседание распущенной вчера указом президента Верховной Рады началось несколько часов назад. В зале присутствуют только депутаты от правящей коалиции. Оппозиция бойкотирует работу парламента. Вокруг здания стоят тысячи сторонников правительства.