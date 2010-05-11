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Политическая интрига в Англии: премьер-министр Гордон Браун готов уйти в отставку

11 мая 2010 07:48
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Свой пост британский премьер-министр согласен покинуть ради того, чтобы его партия осталась у власти.

Об этом лидер лейбористов объявил перед началом переговоров с либерал-демократами о формировании парламентского большинства. Переманить на свою сторону либералов пытаются и консерваторы, но пока что консультации никакого результата не принесли.

Состоявшиеся 6 мая всеобщие парламентские выборы в Великобритании привели к созданию в стране так называемого «подвешенного парламента», где ни одна из ведущих партий не имеет абсолютного большинства. В последний раз такая политическая интрига разворачивалась в Англии 26 лет назад.

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