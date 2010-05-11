Политическая интрига в Англии: премьер-министр Гордон Браун готов уйти в отставку

Свой пост британский премьер-министр согласен покинуть ради того, чтобы его партия осталась у власти.

Об этом лидер лейбористов объявил перед началом переговоров с либерал-демократами о формировании парламентского большинства. Переманить на свою сторону либералов пытаются и консерваторы, но пока что консультации никакого результата не принесли.

Состоявшиеся 6 мая всеобщие парламентские выборы в Великобритании привели к созданию в стране так называемого «подвешенного парламента», где ни одна из ведущих партий не имеет абсолютного большинства. В последний раз такая политическая интрига разворачивалась в Англии 26 лет назад.