Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор

Задержанные обвиняются в сопротивлении сотруднику полиции и воспрепятствовании исполнению им служебных обязанностей, а также нежелании отказаться от участия в несанционированном мероприятии, сообщает Reuters. Двое арестованы за нанесение побоев сотрудникам полиции. В ходе стычки полицейским, произошедшей накануне, были арестованы шесть студентов и один профессор. Общее число задержанных составило 39 человек.

Протесты студентов в Беркли организованы студентами против сокращения госсубсидий на высшее образование. Они прошли в знак солидарности с демонстрациями сторонников акции «Оккупируй Уолл-стрит» в соседнем городе Окленд, которые завершились уличными беспорядками и столкновениями с полицией.

«Оккупируй Уолл-Стрит!»: в ходе противостояния в Окленде ранения получили около 10 человек, задержаны более 80

Руководство университета разрешило провести студентам акцию в Беркли в течение недели в строго определенном месте, однако без установки палаточного лагеря. Студенты не подчинились – задержания начались после этого, сообщает ctv.by.

Беркли – один из лучших госуниверситетов США, согласно рейтингам.