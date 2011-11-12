Прямой эфир

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор

12 ноября 2011 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Задержанные обвиняются в  сопротивлении сотруднику полиции и воспрепятствовании исполнению им служебных обязанностей, а также нежелании отказаться от участия в несанционированном мероприятии, сообщает Reuters.  Двое арестованы за нанесение побоев сотрудникам полиции. В ходе  стычки полицейским, произошедшей накануне, были арестованы шесть студентов и один профессор. Общее число задержанных составило 39 человек.

Протесты студентов  в Беркли организованы студентами против сокращения госсубсидий на высшее образование. Они прошли в знак солидарности с демонстрациями сторонников акции «Оккупируй Уолл-стрит» в соседнем городе Окленд, которые завершились уличными беспорядками и столкновениями с полицией.

 «Оккупируй Уолл-Стрит!»: в ходе противостояния в Окленде ранения получили около 10 человек, задержаны более 80

Руководство университета разрешило провести студентам акцию в Беркли в течение недели в строго определенном месте, однако без установки палаточного лагеря. Студенты не подчинились – задержания начались после этого, сообщает ctv.by.

Беркли – один из лучших госуниверситетов США, согласно рейтингам.

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-1

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-3

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-5

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-7

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-9

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-11

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-13

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-15

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-17

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-19

Полиция США избивает студентов прямо на территории лучшего университета страны, арестован профессор-21

# Массовые беспорядки

Другие новости рубрики

Все новости
11 ноября 2011 19:06

Лукашенко: С 2002 года разрабатывалась эта концепция по территориальной обороне. Делается это для того, чтобы меньше тратиться на регулярную армию

11 ноября 2011 18:40

США убивать мирных жителей выгоднее, чем их просвещать? ЮНЕСКО вынуждена отказаться от новых программ из-за нехватки средств

11 ноября 2011 18:13

Жадобин: Мы определились по ряду вопросов, которые должны решить в первую очередь