Пограничные войска - это имидж нашей страны

Основная задача, которая стоит перед стражами границ - это поэтапный выход на профессиональную основу. Об этом завил председатель Госкомитета погранвойск Беларуси Игорь Рачковский.

Традиционно празднование началось с возложения венков к Вечному огню на площади Победы. Здесь собрались военнослужащие, ветераны Великой Отечественной, официальные лица. После ритуала возложения, колонна отправилась на Остров Скорби и Слез, где пограничники отдали дань памяти воинам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане.

"Пограничные войска это имидж Беларуси. Потому что они первые встречают граждан РБ, которые возвращаются в нашу страну, встречают иностранных граждан, которые первый раз приезжают в нашу страну. И от того впечатления, которое произведет на иностранца пограничник, формируется и облик нашего государства и руководства государства и нашего Президента. Для пограничников - большая честь быть на передовой линии обороны", - сказал председатель Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь Игорь Рачковский.

