Пограничники усилят контроль за миграцией

15 сентября в Минске обсудили новую программу Европейского союза и ПРООН по иммиграционному контролю на границе Беларуси. В рамках программы в республике автоматизируют автодорожные, железнодорожные и упрощенные пункты пропуска, откроют семь мобильных погранзастав и доукомплектуют три действующие.

В Пинске будет также построен соответствующий европейским стандартам комплекс зданий по временному содержанию незаконных мигрантов, лиц с недействительными документами и беженцев, сообщили в Госкомитете погранвойск Беларуси.