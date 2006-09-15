Прямой эфир

Пограничники усилят контроль за миграцией

15 сентября 2006 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
15 сентября в Минске обсудили новую программу Европейского союза и ПРООН по иммиграционному контролю на границе Беларуси. В  рамках программы в республике автоматизируют    автодорожные, железнодорожные  и  упрощенные  пункты  пропуска,  откроют  семь мобильных  погранзастав и доукомплектуют три действующие.
В Пинске будет также построен  соответствующий  европейским  стандартам  комплекс   зданий   по временному    содержанию   незаконных    мигрантов,   лиц   с недействительными   документами  и   беженцев,  сообщили в Госкомитете погранвойск Беларуси.

Другие новости рубрики

Все новости
15 сентября 2006 14:48

Задача Движения неприсоединения - создание многополярного мира

15 сентября 2006 10:22

СНГ - за объединение бюджетов

15 сентября 2006 09:27

Согласование списков детей, уезжающих в Италию на оздоровление, временно прекращено