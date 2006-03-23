Подведены итоги выборов президента Беларуси

Центризбирком Беларуси 23 марта подвел официальные итоги прошедших президентских выборов.За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 83% избирателей. За Александра Милинкевича отдали свои голоса 6,1% избирателей, за Сергея Гайдукевича - 3,5%, за Александра Козулина - 2,2%. Эти цифры были озвучены секретарем ЦИК Николайем Лозовиком. Секретарь Центризбиркома проинформировал, что всего в Беларуси насчитывается 7 млн. 133 тыс. 978 граждан, обладающих избирательным правом. Участие в голосовании приняли 92,9% от общей их численности. "Итоговые цифры явки были бы меньшими, но на их увеличение повлияли действия представителей госдепартамента США и оппонентов Александра Лукашенко. Ответом белорусских граждан на давление извне было вполне разумное решение, соответствующее менталитету нашего народа, - они пошли на участки для голосования. Многие изъявили желание проголосовать в спокойной обстановке досрочно", - сказал Николай Лозовик. Он также подчеркнул, что прошедшая избирательная кампания "сплотила белорусский народ".