Подсчитывается точное число кандидатов в депутаты мастных Советов

Окончательные итоги подведёт Центризбирком Беларуси. По предварительным данным, в столице будет зарегистрировано самое большое количество кандидатов в депутаты городского Совета. Уже известно, что на мандат претендуют 48 женщин. Около 10% от общего количества зарегистрированных - действующие депутаты. Проверка правильности процедуры выдвижения будет вестись до 14 декабря включительно. В ходе предстоящих выборов планируется сформировать свыше полутора тысяч местных Советов. В них будут избраны более 22 тысяч депутатов.