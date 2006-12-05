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Подсчитывается точное число кандидатов в депутаты мастных Советов

05 декабря 2006 15:32
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Окончательные итоги подведёт Центризбирком Беларуси. По предварительным данным, в столице будет зарегистрировано самое большое количество кандидатов в депутаты городского Совета. Уже известно, что на мандат претендуют 48 женщин. Около 10% от общего количества зарегистрированных - действующие депутаты. Проверка правильности процедуры выдвижения будет вестись до 14 декабря включительно. В ходе предстоящих выборов планируется сформировать свыше полутора тысяч местных Советов. В них будут избраны более 22 тысяч депутатов.

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