Подразделения правительственной связи КГБ Беларуси принимают участие в совместных учениях стран СНГ

Защищенность правительственной связи стран Содружества соответствует уровню западных стран.

Это позволяет руководству государств принимать оперативные решения, реагировать в случае возникновения различных аварий, в том числе природного и техногенного характера, проявлений терроризма.

Таково мнение экспертов стран СНГ. Кроме того, подразделения правительственной связи КГБ Беларуси участвуют в совместных учениях стран СНГ. Они стартовали сегодня в столице.

"За последние 15 лет проделана значительная совместная работа, которая позволяет нам двигаться и развиваться, - отмечает Петр Третьяк, заместитель председателя КГБ Республики Беларусь. - Мы сегодня обсуждаем очень важные вопросы, связанные с решением конкретных технологичных проблем. Мы всегда находим общий язык и не возникает непонимания для дальнейшего развития".

