Подписан контракт на поставку на Кубу белорусских тракторов

В нынешнем году в Гавану отправятся 100 белорусских автобусов МАЗ. Этот и другие крупные совместные проекты обсуждены в ходе прошедших в Гаване переговоров между премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским и Председателем Государственного Совета и Кабинета Министров Республики Куба Фиделем Кастро. Кубинский лидер высоко оценил развитие белорусской экономики и назвал проводимые в нашей стране программы большим скачком в мировой экономике. Куба намерена использовать опыт Беларуси в снижении энергоемкости ВВП.

В ходе официального визита Сергея Сидорского на Кубу проведено более 50 переговоров с деловыми кругами страны. Подписаны двусторонние соглашения в области авиации, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности и других отраслей. В частности, подписан контракт на поставку на Кубу более сотни белорусских тракторов.

Минский моторный завод поставит в нынешнем году своей продукции на сумму 1,5 млн. долларов, "Белшина" - более чем на 50 тысяч долларов.

Кубинцы также заинтересовались белорусским льном. Национальные костюмы здесь намерены шить из ткани Оршанского льнокомбината. Достигнута и договоренность о поставках обуви производства "Марко". По прогнозам, спрос на белорусскую обувь на Кубе составит до 200 тысяч пар в год.