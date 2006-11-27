Подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Кыргызстаном

Беларусь придает большое значение официальному визиту государственной делегации Кыргызстана. Официальный Минск готов к развитию сотрудничества с этим государством в двустороннем и многостороннем формате. Об этом заявил Александр Лукашенко 27 ноября во время встречи с президентом Курманбеком Бакиевым.

Официальные переговоры проходили в двух форматах: в узком составе, а затем в расширенном. Глава белорусского государства, обращаясь к своему коллеге, подчеркнул: необходимо расширить торгово-экономическое сотрудничество. Существующий уровень товарооборота между нашими странами оба президента назвали недостаточным.

Беларусь и Кырзызстан сегодня имеют схожие позиции на международной арене. Также у двух государств - общее видение перспектив существования таких организаций как ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ. К такому общему заключению пришли Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев в ходе переговоров. Беларусь готова проработать с кыргызской стороной весь спектр взаимовыгодных проектов, подчеркнул глава нашего государства. Особое внимание - экономике и выходу на прямые контакты производителей и покупателей обеих стран.

По окончанию переговоров стороны подписали ряд важных соглашений. В частности, Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев поставили свои подписи в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Кыргызстаном.