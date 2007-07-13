Подход белорусского Президента к прессе

По традиции в региональных поездках Глава государства пообщался с журналистами.

Александр Лукашенко ответил на ряд вопросов представителей отечественных СМИ. Беседа началась с главной темы - Белорусский металлургический завод. Президент подчеркнул, что государство продолжит вкладывать средства в выгодные и эффективные проекты.

Беларусь и Евросоюз. Этой темы тоже коснулся Президент в общении с журналистами. Глава государства подчеркнул, что наша страна готова сотрудничать с Европой в сфере энергетики. Причем, Александр Лукашенко считает важным концентрировать внимание именно на вопросах энергетической безопасности.



Ответил Президент и на вопрос об американской финансовой помощи белорусской оппозиции. В своих высказываниях Глава государства был жесток и эмоционален. Александр Лукашенко подчеркнул, что неправительственные организации, которые существуют на помощь Запада, будут немедленно закрыты.

Во время общения Президента с журналистами прозвучал вопрос и от телекомпании СТВ: "Как относится Глава государства к тому, что российские коммунисты выбрали его лицом своей партии, и что в России довольно часто используют имя Александра Лукашенко в различных PR-акциях". Президент ответил, что если это не во вред Беларуси, то он не возражает.

И еще один вопрос касался победы Сочи за право проведения Олимпиады-2014. Александр Лукашенко прокомментировал, какие перспективы открываются в этой связи для Беларуси в период подготовки к олимпиаде и во время ее проведения.

