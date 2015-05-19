Подгруппы по гуманитарным вопросам и безопасности в Донбассе собрались в Минске 19 мая

Новости Беларуси. В Минске 19 мая вновь ищут пути урегулирования украинского кризиса. В белорусской столице идут переговоры сразу двух подгрупп - по безопасности и гуманитарным вопросам - контактной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации МИД нашей страны, Беларусь как и прежде, принимает участников переговорного процесса.

Заседание двух рабочих подгрупп контактной группы началось в 14 часов и проходят в закрытом для прессы режиме. На переговорах присутствуют представители ОБСЕ, официального Киева и России.

Тони Фриш, руководитель подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по Украине:

Мы долго и очень подробно обсуждали вопрос обмена пленными. Речь шла о том, чтобы рассмотреть возможность дальнейших шагов и запланировать это. Безусловно, конечно, наша работа сводится к тому, чтобы этот обмен смог эффективно проходить. Многие вопросы еще не решены и остаются открытыми, поэтому нам предстоит еще следующее заседание, но дата еще не определена.

Первая встреча подгруппы по экономическим вопросам прошла в Минске 14 мая. Ее участники обсудили восстановление банковской системы Донбасса, инфраструктуры и предприятий региона. Создание рабочих подгрупп в рамках контактной группы по Украине было предусмотрено подписанным 12 февраля комплексом мер по выполнению минских соглашений.

Жители юго-востока Украины привыкают к мирной жизни. По словам международных экспертов, перемирие на Донбассе в целом соблюдается, несмотря на единичные вооружённые столкновения. В первую очередь идёт восстановление жилых домов в Донецке, Луганске и их окрестностях. Люди своими силами и с помощью волонтёров ведут восстановительные работы. Активно налаживают и инфраструктуру. В результате боевых действий больше всего пострадали сельское хозяйство, машиностроение и угольная промышленность. Поэтому одной из главных задач стало восстановление шахт. Ведутся работы и на железной дороге.