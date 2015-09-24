Подготовку столичного региона к зиме обсудили на заседании Минского облисполкома 24 сентября

Новости Беларуси. Подготовку столичного региона к зиме обсудили на заседании облисполкома. Сегодня, 24 сентября, Минщина в лидерах среди областей страны по объемам проведенных работ. Теплоисточники отремонтированы (до 1 октября все объекты должны получить паспорта готовности), создан необходимый запас топлива, заменены устаревшие коммуникации, проведена тепловая реабилитация жилья. На подготовку к отопительному сезону в области в 2015 году ушло 300 миллиардов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.