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Подготовку столичного региона к зиме обсудили на заседании Минского облисполкома 24 сентября

24 сентября 2015 15:22
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Новости Беларуси. Подготовку столичного региона к зиме обсудили на заседании облисполкома. Сегодня, 24 сентября, Минщина в лидерах среди областей страны по объемам проведенных работ. Теплоисточники отремонтированы (до 1 октября все объекты должны получить паспорта готовности), создан необходимый запас топлива, заменены устаревшие коммуникации, проведена тепловая реабилитация жилья. На подготовку к отопительному сезону в области в 2015 году ушло 300 миллиардов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Отопительный сезон

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