Подготовку к первому Форуму регионов обсудили в белорусском парламенте с заммминистра иностранных дел Украины

Новости Беларуси. Депутаты Беларуси и Украины должны более активно включиться в работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление прозвучало в белорусском парламенте на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины.

Последнее заседание Межпарламентской комиссии проходило пять лет назад, и такая ситуация не устраивает обе стороны. Тем не менее, вице-спикер Палаты представителей отметил рост уровня торговли между странами – это и создание совместных предприятий, и развитие малого и среднего бизнеса.

Затронули участники встречи и тему подготовки к первому Форуму регионов, который пройдет в Гомеле. Его проведение станет хорошей возможностью для расширения сотрудничества, уверены обе стороны.