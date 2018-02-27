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Подготовку к первому Форуму регионов обсудили в белорусском парламенте с заммминистра иностранных дел Украины

27 февраля 2018 06:48
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Новости Беларуси. Депутаты Беларуси и Украины должны более активно включиться в работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление прозвучало в белорусском парламенте на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины.

Подготовку к первому Форуму регионов обсудили в белорусском парламенте с заммминистра иностранных дел Украины-1

Последнее заседание Межпарламентской комиссии проходило пять лет назад, и такая ситуация не устраивает обе стороны. Тем не менее, вице-спикер Палаты представителей отметил рост уровня торговли между странами – это и создание совместных предприятий, и развитие малого и среднего бизнеса.

Затронули участники встречи и тему подготовки к первому Форуму регионов, который пройдет в Гомеле. Его проведение станет хорошей возможностью для расширения сотрудничества, уверены обе стороны.

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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