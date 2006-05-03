Подготовка в созданию монетарного союза идет по плану

Введение российского рубля в качестве единой валюты никак не связано с ценой на энергоресурсы.Об этом журналистам заявил сегодня глава Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Он пояснил: белорусская сторона не намерена ускорять процесс введения российского рубля в связи с предполагаемым ростом цены на газ со следующего года. Подготовка к созданию монетарного союза Беларуси и России идет по плану. Здесь позиция республики неизменна - сначала единое экономическое и таможенное пространство, а потом - она на две страны валюта. Вместе с тем, Петр Прокопович добавил, что Нацбанк просчитывает все возможные варианты внешнеэкономических изменений. Рост цен на газ не должен сказаться на экономическом росте и жизненном уровне населения. Рост инфляции в связи с ожидаемым повышением цены на голубое топливо также не предвидится.