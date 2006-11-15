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Подготовка к выборам депутатов в местные Советы продолжается

15 ноября 2006 11:11
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Около 6,5 тысяч избирательных участков для голосования на выборах депутатов местных Советов сформировано в Беларуси. Это насколько меньше, чем на предыдущих выборах.Уменьшение количества участков в Центризбиркоме объясняют изменениями в административно-территориальном устройстве. Количество зарегистрированных инициативных групп будет известно 16 ноября. Никаких претензий по поводу отказа кому-либо в регистрации инициативной группы в Центризбирком не поступало. В настоящее время идет выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий.

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