Подготовка к выборам депутатов в местные Советы продолжается

Около 6,5 тысяч избирательных участков для голосования на выборах депутатов местных Советов сформировано в Беларуси. Это насколько меньше, чем на предыдущих выборах.Уменьшение количества участков в Центризбиркоме объясняют изменениями в административно-территориальном устройстве. Количество зарегистрированных инициативных групп будет известно 16 ноября. Никаких претензий по поводу отказа кому-либо в регистрации инициативной группы в Центризбирком не поступало. В настоящее время идет выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий.