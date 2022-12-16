«Поддержка стабильности в обществе». Алёна Дзиодзина о значимости ВНС для белорусов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда мир штормит сразу несколько кризисов и страны вокруг «поджигают», мы невольно тревожимся – вдруг нечто подобное будет у нас. Неспокойная обстановка вокруг всегда ставит ребром вопрос о том, насколько же уязвима наша, казалось, стабильная жизнь. Тем более что и опыт имеем, где пытались спровоцировать нас. Вместе с нами возможность угроз предполагает и наш белорусский лидер: «2020 год – это была попытка внешнего мятежа, внешнего воздействия на страну. Если внутреннее противостояние? Да, оно будет подогреваться извне, но главная причина и главные действующие силы будут внутри».
И с позиций реалий сегодняшней жизни размышлять в таком направлении – справедливо. Не под углом усиления внутренней паники, а через призму того, что все-таки можно сделать. Ведь когда порядок действий спланирован и понятен, опасность извне нередко теряет силу. В качестве способа сохранить баланс внутри нашей страны Президент отмечает возможности ВНС – поддержка стабильности в обществе. Где механизм самого собрания проработан настолько комплексно, чтоб обезопасить народ Беларуси на максимальном уровне. И если вдруг что-то начнет дестабилизировать жизнь нашего общества, при помощи ВНС у белорусов будет возможность уберечь свой внутренний комфортный баланс. На этой площадке будет удобно обсудить и договориться, решая возникший проблемный вопрос. Ведь несмотря на то, что носители наших угроз остаются на внешнем политическом контуре, «поджигать» страну предпочитают сейчас изнутри.
Алена Дзиодзина:
В этом смысле структура нашего ВНС выстраивалась таким образом, чтобы минимизировать возможность внутреннего дисбаланса. О том, что составит основу данной стабильности, ориентирует нас Президент. И на опорах основ стоит остановиться тезисно: «Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами». В собрание войдут делегаты разного профессионального уровня, что со своей стороны обеспечит общее коллективное знание в равновесии. «Не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял, не понял, отсидел, уехал. Таких там быть не должно», – акцентирует глава государства, отмечая, что путь в ВНС станет для всех добровольным. Без принуждения и финансовых поощрений. В силу этих двух факторов в числе делегатов собрания не должно появиться случайных людей, без патриотической мотивации. «Всебелорусское народное собрание, по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган». Так порядок действий на ВНС защищает баланс от излишнего формализма, когда не оставляет шансов затянуть принятие срочных решений из-за длительных процедур бюрократии.
Помимо прочего, практика ВНС учитывает и сохранение баланса ответственности между народом и властью. Ведь принимая участие в судьбоносных решениях для страны, мы пишем историю вместе. И если к нам в перспективе постучится конфликт, где бы «партии возбудились или ветви власти начали гнуться в разные стороны», наш внутренний эмоциональный баланс останется нерушим, когда мы знаем, чем сможем ответить.
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