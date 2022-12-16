«Поддержка стабильности в обществе». Алёна Дзиодзина о значимости ВНС для белорусов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда мир штормит сразу несколько кризисов и страны вокруг «поджигают», мы невольно тревожимся – вдруг нечто подобное будет у нас. Неспокойная обстановка вокруг всегда ставит ребром вопрос о том, насколько же уязвима наша, казалось, стабильная жизнь. Тем более что и опыт имеем, где пытались спровоцировать нас. Вместе с нами возможность угроз предполагает и наш белорусский лидер: «2020 год – это была попытка внешнего мятежа, внешнего воздействия на страну. Если внутреннее противостояние? Да, оно будет подогреваться извне, но главная причина и главные действующие силы будут внутри».

И с позиций реалий сегодняшней жизни размышлять в таком направлении – справедливо. Не под углом усиления внутренней паники, а через призму того, что все-таки можно сделать. Ведь когда порядок действий спланирован и понятен, опасность извне нередко теряет силу. В качестве способа сохранить баланс внутри нашей страны Президент отмечает возможности ВНС – поддержка стабильности в обществе. Где механизм самого собрания проработан настолько комплексно, чтоб обезопасить народ Беларуси на максимальном уровне. И если вдруг что-то начнет дестабилизировать жизнь нашего общества, при помощи ВНС у белорусов будет возможность уберечь свой внутренний комфортный баланс. На этой площадке будет удобно обсудить и договориться, решая возникший проблемный вопрос. Ведь несмотря на то, что носители наших угроз остаются на внешнем политическом контуре, «поджигать» страну предпочитают сейчас изнутри.