Поддержка по перевооружению белорусской армии: еще одна тема белорусско-российского диалога 3 апреля

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения всегда на слуху. А потому прозвучавшие 3 апреля проблемы еще до переговоров приобрели широкое общественное звучание. Но и после достигнутого в Санкт-Петербурге компромисса – взаимовыгодного – о чем Президенты публично высказались перед десятками телекамер, в СМИ просочились не совсем лестные высказывание отдельных российских чиновников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А потому уже 7 апреля в Минске, во время общения Александра Лукашенко с научной элитой, в адрес главы государства прозвучал вполне резонный вопрос.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Был недавно ваш визит в Россию. Мы слышали ваши комментарии, президента Российской Федерации, затем комментарии нашего вице-премьера, Семашко Владимира Ильича. А потом услышали комментарии вице-премьера Дворковича. Затем пошли всякие инсинуации в средствах массовой информации. Хотелось бы из первых уст все-таки узнать результаты этой договоренности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По поводу всякого рода инсинуаций, особенно со стороны российских чиновников. Наверное, им не очень приятен был результат наших переговоров с Путиным, потому что каждый видел там свои интересы, каждый хотел вот так, а получилось немножко не так, как они хотели. Я не скажу, что нам удалось добиться тех результатов и прийти к той цели, которую мы изначально для себя обозначили. Это был некий компромисс, но для нас очень выгодный. Вопрос откуда возник? Я уже говорил об этом: цена природного газа не котируется на международных рынках, как, допустим, нефть. И природный газ по цене всегда привязывался к нефти. Падает цена на нефть – падает цена на природный газ. Если по той формуле, по которой мы работали с россиянами, то мы должны были платить до 100 долларов, к примеру, за 1000 кубометров газа. Они посмотрели по сторонам: ну как за 1000 кубов – 100 долларов? 130 с копейками, которые мы сейчас платим, и так такой цены в мире нет. Это действительно правда.

Но правда ведь и в том, что мы в союзном государстве, у нас один рынок и мы должны иметь равные условия для людей, для субъектов хозяйствования. Как могут наши теплицы, получая по 150-170 долларов природный газ, тепло, конкурировать с их теплицами, которые за 60 или 40 долларов живут? То есть равные условия должны быть.

Я говорю: «Если вы не готовы на таких условиях работать – вы скажите. Я же не могу тебя заставить продать мне во имя твоего желания твой товар. Я уже буду думать, как потом выходить из этого положения». «Нет, мы не хотим, чтобы в Беларуси было хуже. Вы – единственный наш союзник, мы это видим. Вы – наши люди» и так далее. Я говорю: тогда давай решать.

Мы хотели бы, чтобы мы контракт, который в этом году с «Газпромом» заканчивается, закончили его как он есть. Вот 130 долларов, к примеру, есть. Чтобы до конца года 130 долларов было. Я говорю: «Такой цены нет, исходя из нашей договоренности». Он говорит, что понимает. Давайте договоримся о компенсации вот этой цены, которую мы хотим и они хотят, возьмем вот эти 30 долларов. Откуда их взять? Он говорит: «Мы готовы вам за счет реэкспорта нефти дать шесть миллионов каждый год (в этом, следующем и 2019 году), пока мы не модернизируем предприятия нефтепереработки окончательно, дать по шесть миллионов тонн нефти. Вы реэкспортируете, а размер таможенной пошлины (какой он будет) забирайте себе». Я правительству поручил: «Вы посчитайте, нам это выгодно или нет». Да, это выгодно. Путин у меня спрашивает: «Ты знаешь, сколько это в этом году будет?» Я говорю: «Нет, я не считал, потому что это твое предложение». Он мне открывает: полмиллиарда долларов. Я говорю: «Цифра неплохая». Плюс мы в свое время поставляли им вопреки «цена выгодна, не выгодна» миллион примерно тонн бензина. Обязаны были поставлять на российский рынок 95-го или какого, и мы при этом теряли 150 млн долларов ежегодно. Сейчас мы договорились, что мы эту тему закрываем. Мы этот бензин поставлять не будем. К 500 еще 150 миллионов – 650 млн – это как раз потери наши от того, что они нам недопоставляли в конце прошлого года и в этом году. Нефть сократили поставки – мы понесли потери определенные – и плюс вот эта разница в цене. То есть они нам уменьшили цену на газ за счет их нефти. Нам какая разница? Я согласился на это. И плюс цена, вот это уже задача правительства, мы уже оговорили этот вопрос, чтобы эта цена формировалась не в долларах, а в российских рублях. Тогда мы меньше будем подвержены или вообще не подвержены колебаниям, курсовым рискам и так далее.

Но это, я еще раз подчеркиваю, не основная наша была тема. Мы изначально с президентом собирались обсудить безопасность и оборону наших рубежей. Сейчас очень напряженная обстановка на «западном театре военных действий», как это раньше называли. Мы обсуждали, и тут как раз теракт этот случился. И тут такой фон, когда я ему прямо говорю: «Вот видишь, что происходит? На этом фоне мы должны что-то делать». Это действительно способствовало тому, что мы очень серьезно подошли к обсуждению этого вопроса. Мы его не закончили.



В Бишкеке мы продолжим этот разговор. И на Высшем госсовете мы так же кроме сельского хозяйства и поставок продукции в Россию, промышленной кооперации вопросы безопасности, обороны, особенно в свете предстоящих учений «Запад-2017» будем обсуждать. Из всего этого обсуждения я их хочу все-таки подвинуть к тому, чтобы они оказывали нам поддержку по перевооружению белорусской армии. И притом перевооружению или за их счет, или за малую цену. Мы не сможем за нынешнее вооружение из наших средств платить. У нас нет ни нефти, ни газа. А такие государства, в основном, перевооружение – это их источники. Мы договорились в Совете безопасности Беларуси о том, что нам надо, какие виды вооружений. И я ему об этом сказал. Правда, он сразу подскочил, говорит: «А ты знаешь, сколько это стоит?» Я говорю: «Знаю (про самолеты с утреца-то). Ну миллионов 20-25». «Да». Я говорю: «Так надо считать, где их взять. Ладно, половину я заплачу, потому что они нам нужны даже сейчас». Потому что старые модели, «Су» и «МИГи» выходят их эксплуатации, и нам надо более современные. Поэтому нам действительно очень важны вопросы, которые касаются безопасности и обороны.

Ну и потом по поставкам. Я ему говорю: «Что это за отношение к белорусам? Тут братья, родные и прочее (он так и говорил). Мы везем вам товары, вы останавливаете их. Без взяток невозможно ни в Питер, ни в Москву проехать». Вот, видите – возымело действие. Я у него спрашиваю: «Ладно, вы обнаружили на каком-то предприятии какую-то сальмонеллу или какую-то заразу. Но зачем вы всю Минску область закрыли?» Он говорит: «Не может быть». Как не может быть? Может быть! «Обещаю, разберусь». Записал. Приехали вот, министр докладывает: начали разбираться. Я думаю, решим этот вопрос.