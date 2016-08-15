Поддержка населения, кадры и эффективное производство: Александр Лукашенко неожиданно посетил Малоритский район

Новости Беларуси. Рабочая поездка в новом формате. Александр Лукашенко в Брестской области 15 августа побывал на ряде предприятий, причем заранее не было известно, куда именно приедет Президент. Главу государства интересовала реальная ситуация в районе. Также здесь прошло совещание, на котором рассматривались вопросы социально-экономического развития всей Брестской области. Экспромтом Александр Лукашенко пообщался и с жителями Малориты. Причем в центре внимания Президента были не только экономические вопросы. Подробнее – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Едва приземлившись на малоритскую землю, Александр Лукашенко делает остановку: местные жители, узнав о высоком госте, заполняют и улицы, и небольшой парк. Темы для общения разные – вспомнят и Олимпиаду, и местные бытовые хлопоты. Именно они, житейские дела и проблемы, интересуют главу государств в первую очередь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прекрасный город. 12 тысяч – это же мечтать можно. Я еще раз говорю: я не хочу вам сказать, что денег нет, не дадим, не поможем – нет, будем обязательно помогать. Но вы знаете, кому будем помогать. У кого детишек много, кто рожает детей, потому что для нас демографическая безопасность – это вопрос номер один. Военных надо поддерживать, потому что они не могут зарабатывать где-то на стороне – им вообще запрещено заниматься некими заработками. Это для вас актуально с учетом той границы, которая здесь рядом проходит. Потому что, к сожалению, у наших братьев и сестер в Украине не очень хорошо идет дела.

Порядок – первое, на что обращает внимание Александр Лукашенко, посещая любое предприятие. Это уже ни для кого не секрет. А вот какое именно предприятие захочет посетить глава государства, предугадать сложно. Потому готовиться хозяевам приходится в крайне сжатые сроки.

Лидеры Брестского региона на виду, но начать посещение Малоритского района Александр Лукашенко решает с остро стоящей проблемы, причем характерной и для других, так называемой райсельхозтехники. Александр Лукашенко приезжает на «Малоритскую райагропромтехнику».

Александр Лукашенко:

Мы еще посмотрим, ну может ты выдающийся человек, у тебя тут сельхозтехника эта в идеально состоянии. Но я уже вижу по забору. Я вижу, вон он у тебя, извини меня, раком стоит. Это не руководитель, если у него не огорожен гектар этот несчастный: вот это мое, начиная со входа где-то заасфальтировал, где-то подсыпал, где-то кого-то попросил, одолжил.

Здесь можно отремонтировать технику, заточить инструменты. Президент сразу интересуется, пользуются ли услугами крупные, успешные хозяйства. И если крупные хозяйства действительно справляются сами, то маленькие, а еще фермеры, да и простые жители должны иметь возможность воспользоваться таким сервисом. Это требование Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Ни в коем случае нельзя рушить ту инфраструктуру, которая когда-то существовала. И запомните: райсельхозтехникам быть и мы их должны возродить во всех районах. Как райагросервис. Но в этом агросервисе и молочные фермы когда-то обслуживали, и промбурводы у нас были. Они должны быть, чтобы вы могли прорубить скважину, где-то водопровод проложить и так далее, колодец вырыть, где-то еще что-то сделать. Надо расширять сферу услуг. Председатели райисполкомов прежде всего должны восстановить всю инфраструктуру, которая была, и на этой базе создавать, оказывать новые услуги. Второе. Председатели райисполкомов, сегодня у них экономический отдел и прочее, извините меня, почти ничем не занимаются. Вот он должен со своими экономистами (и у него должен быть один экономист, один бухгалтер, и все), они должны установить цены на услуги, посоветовавшись с председателями колхозов, совхозов, по-старому говоря, с руководителями сельхозкооперативов. Установить цены, им показать, что мы не можем ниже, вот наши затраты, вот наша маленькая прибыль (она большая не должна быть). И тогда они пойдут к ним, и тогда он, если у него есть лишняя копейка, поможет ему восстановить сельхозтехнику.

Сложность положения заключается в том, что отстающие хозяйства бывают не в состоянии расплатиться за оказанные здесь услуги. Долг – пару десятков миллиардов. Причина – объективная. Глава государства предлагает найти решение.

Необходимая поддержка государства должна быть, но это не снимает ответственности ни с местной власти, ни с руководства предприятия, ни с контролирующих органов.

Александр Лукашенко:

Каждый председатель райисполкома за это должен отвечать. Леонид Константинович (прим. – Заяц), а вы подключитесь и проверьте сельхозтехники по республике: а) везде ли они есть; б) неделю дайте срок после моего посещения, в таком ли они состоянии.

На предприятии также производят металлоконструкции, узлы из пластика. Александр Лукашенко поручает не нужное промышленности оборудование использовать здесь.

Есть и еще один важный аспект, который не остается без внимания. По соседству развивают свой бизнес предприниматели. Почему же не использовать свои собственные возможности? Государственным предприятиям на бесхозяйственность Александр Лукашенко будет обращать внимание еще не раз.

От проблемных предприятий к лидерам. Хозяйство «Савушкино» – сырьевая база нашего известного молочного бренда. Эта ферма рассчитана на 2 тысячи 850 голов. Только за полгода здесь получили почти 10 тысяч тонн молока. И все реализовано сортом «экстра».

Раскрутить молочное производство помогает и «карусель» – доильная установка. Буренки перемещаются по медленно вращающейся платформе – одновременно 80 коров. Это самая вместительная «карусель» в стране.

Роберт Бобич, главный зоотехник сельхозпредприятия «Савушкино»:

Преимущество в том, что минимальное количество сбоев в селекции, удобство доения, большое количество голов может обслуживать. За одну дойку она обслуживает до 3-х тысяч голов скота. То есть только, сколько у нах находится на ферме.

В 2014 году на предприятии создали управление по сельскому хозяйству. Оно занимается развитием, в том числе кадровым потенциалом. Скоро будет построено общежитие для обучающихся ремеслу студентов.

Александр Лукашенко:

Главное – это кадры. И вот я говорил, когда в автомобиле мы ехали, что самые большие потери и самая большая статья себестоимости – это потери из-за непрофессионализма кадров. Поэтому вы правильно делаете. Самая лучшая учеба: привез сюда – показал, делайте так.

А на прощание главе государства преподносят неожиданный подарок – корову, которая отправится на его ферму.

Александр Лукашенко:

Когда бычок рождается, я плачу. Но бычка надо отдавать – жалко. А он привыкает к рукам: малыш там с ним возится, обнимает его. А потом его надо отдавать. А телочек мы оставляем. Спасибо!

Убедившись, как здесь растят телят (а условия, действительно, достойные), Александр Лукашенко вернется к проблемам отстающих хозяйств. Поможет ли выйти на новый уровень переход к акционерным обществам, какие еще нужны меры? В прочем, об этом продолжат разговор уже на совещании.