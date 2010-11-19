Почти 60% украинцев не верят, что местные выборы были честными

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Отношения между Украиной и ЕС» с 15 по 18 ноября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

В частности, 58,4% респондентов считают, что во время местных выборов имели место нарушения и фальсификации. Полагает, что нарушений и фальсификаций во время местных выборов не было, почти четверть респондентов (23,3%).

43,2% респондентов высказали мнение, что местные выборы в Украине прошли недемократично. Полагают, что местные выборы, напротив, прошли демократично, 40,3% украинцев.

42,2% украинцев считают, что за последние восемь месяцев ситуация со свободой слова и демократией в Украине ухудшилась. При этом, каждый пятый респондент (19,0%) полагает, что ситуация в этой сфере за последние восемь месяцев улучшилась. Значительная часть граждан Украины (38,8%) затруднилась дать ответ на данный вопрос, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «УНИАН».