Почетное звание "Заслуженный шахтер" будет присуждаться в Беларуси

Палата представителей приняла сегодня на сессии дополнения в закон "О госнаградах Республики Беларусь". В целом, сегодня народные избранники поработали плодотворно. Они приняли новую редакцию закона "О свободных экономических зонах". Во втором чтении — законопроект "Об органах погранслужбы Республики", поправки в законопроект по противодействию нелегальной миграции и Кодекс о земле. Отдельные статьи этого документа закрепляют возможность получения земельных участков на праве частной собственной.