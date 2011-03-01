Почетное консульство Республики Хорватия открыли в Минске

Развитие дипотношений между странами повлечёт и тесное экономическое сотрудничество.

Хорватские компании уже сегодня инвестируют ряд строительных проектов Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Большое значение придаётся и туризму.

До этого времени белорусским гражданам приходилось оформлять визы в хорватском посольстве в Москве. С появлением хорватской дипмиссии в нашей стране этот процесс упростится.

Виталий Любецкий, почетный консул Республики Хорватия в Республике Беларусь:

И по населению, и по площади Хорватия меньше Беларуси, но она первой сделала этот шаг. Поэтому, с точки зрения процессов интеграции в Европу, это очень значимое событие.

Франц Сремич, председатель правления компании по производству, внешней и внутренней торговле (Хорватия):

Мне и нашей фирме очень легко здесь работается, и мы всегда находим взаимопонимание, что в других постсоветских и постюгославских странах не всегда получается. Планов много, мы пытаемся привлечь другие хорватские фирмы, в том числе и производителей. Ведутся разговоры и о строительных проектах, где мы могли бы выступить как инвесторы.