Почему Вашингтон резко «прозрел»? Кардинальные изменения в отношениях Беларуси и США объяснил политолог

Похоже, ошибку осознают и в Вашингтоне. По крайней мере, администрация Трампа отменяет санкции в отношении Беларуси. Эпископос считает, что это только начало и экономические отношения будут выстраивать заново.

После байкота, объявленного на Западе, мы еще больше сблизились с Россией. На неделе посол РФ в Беларуси заявил, что партнеры ожидают рекордного товарооборота по итогам 2025 года. И чем жестче давили, тем ближе становились Минск, Москва и Пекин.

Но пока это скорее теория. На практике мы видели реальные попытки разделить нас с ближайшими союзниками, и первое, что приходит на ум, – это санкции. Через экономические ограничения США пытались сделать Беларусь «токсичным» партнером для Китая, чтобы ограничить его экономическое продвижение в Восточной Европе.

Холод в отношениях с Западом многие уже считали вечным. Но, кажется, лед тронулся. По крайней мере, между Беларусью и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом уверен наш гость из Америки, который не боится ни аномальных морозов (а Марку Эпископосу повезло приехать в Минск в самый разгар похолодания), ни политических сквозняков. Исследователь Института Куинси считает, что Беларуси и США нужно сменить минус на плюс в отношениях и время для этого пришло.

Марк Эпископос, научный сотрудник Института Куинси (США):

Я провел тут пару дней, думаю, что тут есть очень много интересных возможностей. Есть очень много того, о чем можно поговорить. И есть окна для инвестиций, для американских компаний. И невозможно инвестировать в страну, которая так тяжело санкционирована, как Беларусь, включая американские санкции, которые были имплементированы после 2020 года.

Поэтому я думаю, что мы можем смотреть не только на отмену каких-то конкретных ограничений, а на выстраивание экономического взаимодействия в плане торговли, в плане коммерческих проектов.

Марк Эпископос: США надо выстраивать отношения с Беларусью без ультиматумов и цивилизационных выборов. Читайте здесь.

Но почему Вашингтон так резко прозрел и решил кардинально сменить идеологическую парадигму в нашем отношении? Ведь и раньше было понятно, что санкции и иже с ними не приносят нужного эффекта.

Марк Эпископос:

Я думаю, Ольга, что подход, общий идеологический подход, всегда был построен вокруг евроатлантической интеграции. И это означало – экспансия Евросоюза, экспансия НАТО и экспансия западных политических структур. И предыдущие американские лидеры, к сожалению, видели отношения с Беларусью только в рамках этой евроатлантической интеграции.

Беларусь обязана подходить, подстраиваться под определенные западные нормы, или мы не можем иметь позитивные отношения. Этот подход для меня никогда не был рациональным. Я думаю, больше и больше людей сегодня в Вашингтоне исходят из того, что этот подход был провальным.

И поэтому сейчас мы видим подход, который выстраивается не на основе идеологии и не на основе того, что у нас есть какой-то проект про трансформацию этого региона, постсоветского пространства, в том числе Беларуси, а исходя из конкретных американских интересов, что мы хотим достичь и как Беларусь входит в эту общую картину.

Именно поэтому мы видим сейчас такой прогресс. Один конкретный пример – это Украина. Президент Лукашенко послал очень позитивные сигналы нам, США, что Беларусь полностью поддерживает инициативу Президента Трампа добиться мира в Украине. Беларусь поддерживала американскую инициативу сделать именно это. Это очень позитивно оценивалось в Белом доме.

Эпископос уверен, что США должны отказаться от давления на Беларусь – в политике и в экономике, что пойдет на пользу обеим странам. Это целиком и полностью укладывается в концепцию – big deal, большой сделки, которые так любит Трамп и о которой в Беларуси наслышаны. Но мы сполна научены горьким опытом, а потому давно не смотрим на мир через розовые очки, а именно через призму того самого политического реализма, и он у нас такой…